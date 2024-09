San Donato, polemiche per i vigili. E il Comune di Milano ‘aiuta’ il Monza

Milan, Sala e le parole sui vigili per San Donato. Intanto invia 30 bus al Monza...

La questura di Monza, si legge, e dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia infatti hanno richiesto ad ATM, il servizio di trasporto pubblico di Milano, l’utilizzo di autobus per trasportare i tifosi verso la stazione del treno durante le partite. E' arrivato il via libera da parte dell’area Area Strategie Innovative per i Trasporti del Comune, per l’impiego “per il periodo della stagione calcistica 2024-2025, di n. 30 autobus”, così riporta Calcio e Finanza.LEGGI ANCHE: Milan, un calciomercato molto oneroso: ora serve vincere