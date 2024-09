Commisso: “Dov’è finito Zhang? C’è chi ha vinto coi debiti, ma poteva iscriversi in A?”

Commisso: "Stavo per comprare il Milan. Zhang? Dov'è? C'è chi vince con i debiti..."

"Certe vittorie sono arrivate grazie a situazioni debitorie assurde che hanno portato i club quasi alla bancarotta e poi nelle mani di Fondi per la mancata restituzione da parte delle proprietà dei prestiti ricevuti. E io mi chiedo ancora se chi ha vinto in certi anni poteva essere iscritto al campionato...Stavo per comprare il Milan poi è finito a miste Li e sapete come è finita. E Zhang? Non si sa più dov'è...Anche lui costretto a lasciare l'Inter indebitata con il Fondo Oaktree. Poi c'è il caso Juventus: da Ronaldo in poi Exor ha dovuto sborsare in 5 anni 900 milioni per i bilanci".