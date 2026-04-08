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Altafini: “Leao? Ora di scambiarlo con qualcuno di utile per il Milan. In attacco…”

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Josè Altafini, ex storico attaccante del Milan, ha voluto parlare un po' di Rafael Leao e del mercato estivo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

José Altafini, ex storico attaccante del Milan per sette stagioni, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport' . L'ex rossonero ha voluto parlare di rafael Leao, finito spesso sotto i riflettori, per poi dare qualche piccolo consiglio di mercato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sui rinforzi in attacco: "Lì è il reparto che necessita di maggiori interventi. Per prima cosa va acquistato un grande attaccante. A questo Milan manca soprattutto un bomber da 20 gol l'anno. Anzi più di uno. L'attacco del Milan va rifatto da capo. Oltre al centravanti titolare vanno prese un altro paio di punte al posto di quelle attuali. Solo così il reparto offensivo si alzerà di livello".

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Su Rafael Leão: "Sarebbe ora di fare qualche scambio con qualcuno di forte e più utile al gioco del Milan. Rafa resta comunque un giocatore bravo e di talento. A quel punto andrà a giocare bene altrove ...".

 

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