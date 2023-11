Zazzaroni: “Allegri vuole lasciare la Juventus a fine stagione”

Massimiliano Allegri, alla Juventus dal 2021 nel suo secondo mandato, il primo era durato dal 2014 al 2019, ha riportato la Vecchia Signora a lottare per i posti alti della classifica. Dopo la penalizzazione della passata stagione, i bianconeri hanno iniziato al meglio il campionato e si trovano al secondo posto in classifica dietro l'Inter capolista. LEGGI ANCHE : Milan-Borussia Dortmund, le parole di Pioli alla vigilia >>>

