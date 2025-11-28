Domani sera alle ore 20:45, tra le mura di San Siro andrà in scena Milan-Lazio , gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025-2026. Per i rossoneri si palesa una grandissima possibilità: dare continuità alla vittoria del derby, allungando anche i punti in classifica, anche perchè domenica si scontreranno Roma e Napoli all'Olimpico. In vista di questo big match, i microfoni de 'Il Corriere della Sera' ha intervistato Demetrio Albertini , grande ex di entrambe le squadre. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Demetrio Albertini:"È stata una partita in pieno Allegri style, solida, con la squadra concentrata in fase difensiva e pronta a sfruttare l'occasione in ripartenza. Come poi è successo. Credo che uno dei problemi del Milan dello scorso anno fosse il numero eccessivo di gol subiti. Max è stato bravo a trasferire la sua filosofia in un tempo relativo. I giocatori lo hanno seguito, si fidano".