Se sogna lo scudetto:
"Io sono un tifoso e quindi posso permettermi di sperare. Voglio ricordare che al primo colpo vinse a Sassuolo, al primo colpo ha vinto al Milan, alla Juventus, e questo è un nuovo primo colpo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INTERVISTE
In occasione della presentazione del libro “A corto muso” di Giuseppe Alberto Falci, Adriano Galliani, storico ex dirigente del Milan di Silvio Berlusconi, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su come sia cambiato Massimiliano Allegri rispetto alla sua prima avventura in rossonero, per poi spostarsi a parlare della lotta scudetto, piuttosto spumeggiante nel corso di questa stagione. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni in merito:
Com'è cambiato ad oggi:
"Allegri l’ho sempre trovato a tutto mondo, è bravo a gestire lo spogliatoio, i dirigenti e stampa ed è in grado di ricoprire la sua professione. Io lo speravo che venisse al Milan, nulla sapevo, finché un bel giorno Max mi informò"
Se sogna lo scudetto:
"Io sono un tifoso e quindi posso permettermi di sperare. Voglio ricordare che al primo colpo vinse a Sassuolo, al primo colpo ha vinto al Milan, alla Juventus, e questo è un nuovo primo colpo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA