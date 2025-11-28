Impallomeni: 'Milan-Lazio partita dura per i rossoneri. Ecco perché'

E' allarme in casa Inter dopo il secondo ko di fila?
"Deve diventare più pratica, ha ragione Chivu, cerca sempre la rifinitura, qualcosa di bello. Gioca bene, ma devi essere concentrato ed essere continuo. Allarme no, ma per vincere sì. Si è accesa una piccola spia".
Lautaro nervoso:
"Non è capriccioso, è che ci sono partite in cui non devi uscire e certe rotazioni non devi farle. Pio Esposito, Bonny e Sucic devono ancora formarsi a certi livelli. E certi inserimenti vanno fatti in un certo modo. Ora che devi vincere, devi mediare tra vecchio e nuovo, altrimenti vedi le tensioni che escono...Chivu deve avere il coraggio di fare fuori 2-3 senatori, non fermarsi a metà strada".
Era da annullare il primo gol dell'Atletico?
"Sì, per me l'ha toccata e l'arbitro ha dovuto subire l'intervento del VAR".
LEGGI ANCHE: Il Milan in prestito: delirio inglese per Chukwueze, doppietta per Pobega. Ancora male Camarda
Atalanta, vittoria netta a Francoforte. Può fare Palladino un percorso importante come Ranieri lo scorso anno?
"Palladino è scaltro, per me ne uscirà fuori. Ha ripristinato l'Atalanta gasperiniana".
© RIPRODUZIONE RISERVATA