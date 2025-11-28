Pianeta Milan
Impallomeni: “Milan-Lazio? Allegri ha ragione, sarà una partita dura perché i biancocelesti concedono poco”

Impallomeni: 'Milan-Lazio partita dura per i rossoneri. Ecco perché'
Ai microfoni di 'Maracanà' il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato della prossima giornata di Serie A, soffermandosi su Milan-Lazio e sulle sfide della tredicesima giornata della Serie A 2025/26
La tredicesima giornata della Serie A 2025/26 è alle porte e arriva dopo un turno di coppe europee che ha lasciato diversi spunti di riflessione. Di tutto questo ha parlato ai microfoni di 'TMW Radio' l'ex calciatore e ora giornalista Stefano Impallomeni. Ecco le sue parole al programma 'Maracanà'.

Stefano Impallomeni a 'Maracanà'

Allegri ha presentato la sfida con la Lazio e ha detto che sarà dura:

"Ha ragione, sarà una partita difficile perché la Lazio è migliorata, è più quadrata, dietro subisce poco. Non sarà facile per il Milan".

E' allarme in casa Inter dopo il secondo ko di fila?

"Deve diventare più pratica, ha ragione Chivu, cerca sempre la rifinitura, qualcosa di bello. Gioca bene, ma devi essere concentrato ed essere continuo. Allarme no, ma per vincere sì. Si è accesa una piccola spia".

Lautaro nervoso:

"Non è capriccioso, è che ci sono partite in cui non devi uscire e certe rotazioni non devi farle. Pio Esposito, Bonny e Sucic devono ancora formarsi a certi livelli. E certi inserimenti vanno fatti in un certo modo. Ora che devi vincere, devi mediare tra vecchio e nuovo, altrimenti vedi le tensioni che escono...Chivu deve avere il coraggio di fare fuori 2-3 senatori, non fermarsi a metà strada".

Era da annullare il primo gol dell'Atletico?

"Sì, per me l'ha toccata e l'arbitro ha dovuto subire l'intervento del VAR".

Atalanta, vittoria netta a Francoforte. Può fare Palladino un percorso importante come Ranieri lo scorso anno?

"Palladino è scaltro, per me ne uscirà fuori. Ha ripristinato l'Atalanta gasperiniana".

