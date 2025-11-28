Braglia: 'Allegri meglio di Sarri. Sommer? Se lo rimpiazzi con Maignan...'

Pianeta Milan
Braglia: “Milan-Lazio? Allegri molto meglio di Sarri. Non c’è tutta questa differenza con la Roma…”

Ai microfoni di 'Maracanà' l'ex portiere Simone Braglia ha parlato della prossima giornata di Serie A, soffermandosi su Milan-Lazio, il confronto tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri e tornando sul tema caldo legato a Sommer
Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', l'ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sulla prossima giornata di Serie A, soffermandosi sulla sfida tra Milan e Lazio, in programma sabato sera alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, ma non solo. Ecco tutte le sue parole durante il suo intervento al programma 'Maracanà'.

Simone Braglia a 'Maracanà' su Milan-Lazio, Sommer e non solo

Milan-Lazio, che partita dobbiamo aspettarci?

"La Lazio avrebbe dovuto avere qualche punto in più e se non ce l'ha è per l'ostracismo di Sarri per un determinato assetto tattico. Per me era una squadra ottima, che ha lottato per il quarto posto lo scorso anno e non è possibile che ora sia così distante dalla Roma. Per me ha fatto molto meglio Allegri".

"Tutte e due possono fare bene. Il problema della Juve è che serve tempo per instaurare un certo tipo di rapporto con i giocatori e dare la propria mano alla squadra. L'Inter manca d'identità, ma non nelle qualità dei giocatori, ma non è più cinica come qualche stagione fa. Sembra quasi che si specchi della sua bellezza ma alla fine il contenuto non porta risultati. Ha però le qualità per vincere. Per ora è venuto meno lo spirito agonistico solito".

Sommer ha responsabilità sul gol preso con l'Atletico nel 2-1?

"C'è un attacco mediatico contro di lui, già dal derby. Anche il difensore in quel caso sbaglia. Un errore c'è, ma non mi piace questo attacco nei suoi confronti, è ingiusto. E per me è indotto dall'interno e non dall'esterno. Per me qualcuno lo vuole fare fuori. E' da inizio anno che è stato messo nel mirino. Per me ok se lo rimpiazzi con Maignan, ma se come sento si parla di Caprile, questo non è ancora pronto. Prima di rimpiazzare uno come Sommer, ci penserei e troverei uno all'altezza".

Roma-Napoli big match di giornata:

"Deve essere un grande Napoli ad affrontare oggi la Roma. Gasperini comunque quando è stato sostituito ha sempre avuto il secondo che ha vinto sempre, è un dato incoraggiante per la Roma. L'entusiasmo a Roma sopperisce l'assenza dell'allenatore. E' una partita che può lanciare la Roma".

Fiorentina, come commenta le parole di Dzeko nel post-Aek?

"Sarei stato zitto, non avrei, al di là del contenuto e dell'autocritica, tirato in ballo certe cose. Quando c'è un momento delicato, devi reagire non con le parole.

