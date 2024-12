Milan, Pulisic rientra contro la Roma? Ecco quanto sappiamo | PM NEWS

Il Milan continua a fare molta fatica in attacco. Anche contro il Veronaun gol grazie a una giocata brillante sull'asse Fofana-Reijnders. Questo anche per l'assenza di Pulisic. L'attaccante statunitense è uscito per un infortunio muscolare nel primo tempo contro l'Atalanta. Da quel momento in poi, il Diavolo ha faticato tantissimo a creare in fase offensiva. Oggi, come vi abbiamo già raccontato, Bennacer è tornato ad allenarsi con il gruppo. A che punto sta, invece, l'esterno rossonero?