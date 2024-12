Milan, Ismael Bennacer è tornato ad allenarsi con il gruppo. Una notizia fondamentale per Paulo Fonseca e per i rossoneri. E Leao...

Ismel Bennacer è stata un'assenza pesante per il Milan. Lungo stop per il centrocampista, per l’infortunio al gemello mediale del polpaccio destro che lo ha tenuto fuori dall’8 settembre, costringendolo anche all’intervento chirurgico. Dopo le notizie e le voci sul possibile rientro, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'algerino si è allenato questa mattina con il gruppo a Milanello. Un segnale forte: il centrocampista dovrebbe essere pienamente recuperato per la sfida contro la Roma.