"Il peso della partita era immenso per il clima e le voci sul futuro di Fonseca. Una vittoria che fa trascorrere le feste in modo più tranquilli. C'erano tantissimi assenti. Rafael Leao è qui a Milanello, ieri Fonseca ha rassicurato tutti e che ci sarà il 29 contro la Roma. Ci saranno gli esami per capire se ci sarà un danno. Il Milan sti sta allenando oggi e si allenerà domani". LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca vince ma manca tutto. Così non si va dà nessuna parte