Infortuni Milan, campanello d'allarme per Pulisic: le ultime novità da Milanello

Infortuni Milan, campanello d'allarme per Pulisic: le ultime novità da Milanello
Infortuni Milan, Pulisic non al meglio in vista della partita del 2 gennaio contro il Cagliari. Ecco le ultime novità da Milanello da Tuttomercatoweb
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Poco tempo per festeggiare l'arrivo del 2026 per il Milan: la squadra di Allegri continua il lavoro sul campo in vista del campionato. Il Diavolo torna in campo il 2 gennaio contro il Cagliari. Dopo avere battuto il Verona a San Siro, i rossoneri dovranno continuare il trend positivo visto che la classifica è estremamente corta e potrebbe variare da giornata a giornata in modo importante.

Infortuni Milan, Pulisic in forte rischio per Cagliari

Massimiliano Allegri potrebbe avere poche alternative in attacco per la 18^ giornata di Serie A. Ecco le ultime importanti novità dall'allenamento odierno a Milanello.

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il difensore centrale Matteo Gabbia è tornato a lavorare in gruppo oggi dopo l'infortunio al ginocchio subito contro il Sassuolo che gli ha fatto saltare Napoli e Verona. Allenamento in gruppo anche per Leao dopo i problemi all'adduttore contro il Torino. Campanello d'allarme per un altro attaccante: lavoro differenziato in campo invece per Christian Pulisic, non al meglio per il fastidio al flessore. Problemi anche per Nkunku, non al meglio per un fastidio alla caviglia. Vedremo se ci saranno tutti contro il Cagliari il 2 gennaio.

