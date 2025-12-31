Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il difensore centrale Matteo Gabbia è tornato a lavorare in gruppo oggi dopo l'infortunio al ginocchio subito contro il Sassuolo che gli ha fatto saltare Napoli e Verona. Allenamento in gruppo anche per Leao dopo i problemi all'adduttore contro il Torino. Campanello d'allarme per un altro attaccante: lavoro differenziato in campo invece per Christian Pulisic, non al meglio per il fastidio al flessore. Problemi anche per Nkunku, non al meglio per un fastidio alla caviglia. Vedremo se ci saranno tutti contro il Cagliari il 2 gennaio.