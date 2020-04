Ibrahimovic, deluso e amareggiato: parla solo con Pioli

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta questa mattina, Zlatan Ibrahimovic sarebbe deluso e amareggiato dall’atteggiamento del club rossonero delle ultime settimane. Fino a prima del licenziamento di Zvonimir Boban, infatti, lo svedese aveva in testa esclusivamente la permanenza in rossonero per un ulteriore anno e magari poi intraprendere la carriera da dirigente sempre al Milan.

Ora, tuttavia, le cose sembrano essere profondamente cambiate. Boban è stato allontanato, Maldini con ogni probabilità saluterà a fine stagione e l'ipotesi di rinnovo di contratto dello svedese è ora remota. Ibra in queste settimane – come scrive la Gazzetta – ha parlato solo con Stefano Pioli, ma senza accennare nulla sul suo futuro. Ancora non è tempo di parlare e dire le cose come stanno, ma la decisione Zlatan l'ha presa.

