Hazard al veleno: “Allenatori italiani? Poco piacevole lavorare con loro”

NEWS MILAN – Ha lavorato per ben tre anni con tecnici italiani ai tempi del Chelsea, Eden Hazard si è allenato e ha vissuto due anni con Antonio Conte e uno con Maurizio Sarri. In bacheca ha messo una Premier League, una FA Cup e una Europa League, trofei vinti ma rapporti con gli allenatori poco piacevoli. L’attaccante belga, oggi con la maglia numero 7 delle Merengues, ha lasciato in estate i Blues per realizzare il suo sogno di vestire la maglia del Real Madrid.

L’ex Chelsea ha parlato a Sport/Foot Magazine. Queste le sue dichiarazioni su quegli anni: “L’allenamento col Real Madrid è sempre col pallone, lavoriamo sui movimenti. Quando lavori con tecnici italiani hai meno piacere ad allenarti. È un lavoro più frammentario e ripetitivo. Ma si trova piacere nella vittoria. Ho trascorso tre anni con manager italiani, quindi riscoprire questo piacere mi fa solo bene”.

