Fiorentina, Cutrone si presenta: “Milan? Faccio parlare il campo”

NEWS FIORENTINA – Patrick Cutrone si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina. Ieri, alla prima da titolare, ha bagnato l’esordio con il gol del temporaneo 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Ecco le dichiarazioni dell’attaccante ex Wolverhampton da “TuttoMercatoWeb.com“: “Nulla è facile nel calcio come nella vita. Io mi sono sempre allenato al 100% per farmi trovare pronto. E’ stata una bellissima emozione segnare alla prima da titolare e spero di continuare così”.

Sulla sua esperienza al Milan: “Diciamo che le miglior risposte si danno sul campo. Io devo ringraziare il Milan e il Wolverhampton perché mi hanno dato fiducia poi nel calcio succede anche questo. Li devo ringraziare però perché ogni giorno è buono per crescere”.

Sulla sua nuova avventura a Firenze: “Io penso partita dopo partita e giorno per giorno. Ho i miei obiettivi come quelli di squadra. Voglio migliorarmi in tutto, anche in quello dove sono più bravo. So che posso migliorare in tante cose e darò il massimo per migliorarmi”.

