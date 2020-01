Calciomercato Milan – Ag. Vecino: “Non c’è nulla. All’Inter sta benissimo”

CALCIOMERCATO MILAN – Alessandro Lucci, agente del centrocampista uruguaiano Matias Vecino, ha smentito le voci che vorrebbero il suo assistito in uscita dal club nerazzurro al termine del summit avuto questa mattina nella sede dell’Inter.

Queste le parole di Alessandro Lucci raccolte da ‘TuttoMercatoWeb‘: “Non abbiamo parlato del futuro di Vecino e neanche di Alessandro Florenzi. Matias sta benissimo all’Inter. Milan un’ipotesi per Vecino? Sono tutti scenari venuti fuori a livello mediatico, non c’è nulla e lui all’Inter sta molto bene. Abbiamo parlato di altre cose, non di Vecino e Florenzi”.

Emergono, intanto, ‘rumors‘ sul presunto interesse dell’Arsenal per Franck Kessié, centrocampista ivoriano del Diavolo: per le ultime su di lui, continua a leggere >>>

