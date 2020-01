Calciomercato Inter – Agente di Vecino in sede: tante opzioni possibili

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, Alessandro Lucci, procuratore del centrocampista uruguaiano Matias Vecino, classe 1991, è arrivato da poco nella sede dell’Inter.

Lucci, infatti, incontrerà la dirigenza del club di Corso Vittorio Emanuele per discutere del futuro del proprio assistito, che piace a varie squadre in Premier League e, nella Serie A italiana, anche a Lazio e Milan.

Con la cessione di Vecino, l’Inter avrebbe più margine di manovra economica per mettere, da subito, le mani su Christian Eriksen. Di lui si è parlato, in ottica rossonera, per un possibile scambio con l’ivoriano Franck Kessié, classe 1996.

Ma converrebbe realmente, ai rossoneri, dal punto di vista economico, uno scambio tra i cartellini di Kessié e Vecino? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

