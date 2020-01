Calciomercato Inter – Vecino sempre più lontano, su di lui spunta l’Everton

CALCIOMERCATO INTER – In casa Inter bisogna fare i conti anche con le cessioni, Matias Vecinosembra allontanarsi in seguito a un rapporto mai decollato con Antonio Conte. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione, sottolineando come il centrocampista abbia ormai deciso di voler andare via.

Sembravano essere solo due le piste concrete: il Tottenham eil Milan, con il tanto decantato scambio con Franck Kessie. Nelle ultime ore invece, sta prendendo sempre più campo la pista Liverpool, sponda Everton. Il nuovo allenatore, Carlo Ancelotti non molla il centrocampista, per questo l’Everton potrebbe bussare alla porta dei nerazzurri, cercando di portare il giocatore in Premier League a gennaio.

