Retegui al Milan? Cioffi: 'Lo stop a causa della guerra non l'ha aiutato'

Retegui al Milan? Cioffi: «Credo che sia una scelta di sicurezza e non di soldi»—
Oltre all’Inghilterra, lei ha avuto l’opportunità di lavorare anche negli Emirati Arabi Uniti. Lì hanno sempre la stessa forza economica o la situazione geopolitica può cambiare qualcosa? Qualche giocatore può lasciare la Saudi Pro League?
“Credo che l’unico motivo che possa spingere qualche giocatore a rientrare in Europa sia quello dall’orrore che sta succedendo adesso nel mondo, perché no? Credo che sia una scelta di sicurezza e non un problema di soldi”.
In ottica Milan si sta parlando anche di Retegui. Secondo lei, viste anche le prestazioni dell’ex Atalanta con l’Italia di Gattuso, un anno a giocare in Arabia Saudita può incidere sulle sue possibili prestazioni in rossonero?
“Un anno, secondo me, lo si recupera facilmente. Credo che Retegui si sia fermato anche a causa della guerra che, sicuramente, non l’ha aiutato. Allenarsi da solo, o anche con la squadra, ma se non giochi una gara non è la stessa cosa, specialmente per un play-off come ha disputato l’Italia”.
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