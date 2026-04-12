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Cioffi: “Retegui? Lo stop a causa della guerra non l’ha aiutato, ma un anno si recupera facilmente “

Retegui al Milan? Cioffi: 'Lo stop a causa della guerra non l'ha aiutato'
Esclusiva, Gabriele Cioffi sulla possibilità di vedere Retegui al Milan: la sua intervista rilasciata ai nostri microfoni
Redazione PM

Mateo Retegui è uno dei centravanti che il Milan ha messo del mirino per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'attaccante italo-argentino, attualmente in forza all'Al-Qadsiah, potrebbe lasciare la Saud Pro League al termine della stagione. La guerra del Medio Oriente ha fermato il campionato per alcune settimane, costringendo l'ex Atalanta a rientrare in Italia in attesa che la situazione si stabilizzi.

Noi della redazione di Pianeta Milan, abbiamo avuto il piacere di intervistare Gabriele Cioffi, con cui abbiamo anche discusso della possibilità di vedere Retegui in rossonero. Di seguito, il pensiero dell'ex allenatore dell'Udinese.

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Oltre all’Inghilterra, lei ha avuto l’opportunità di lavorare anche negli Emirati Arabi Uniti. Lì hanno sempre la stessa forza economica o la situazione geopolitica può cambiare qualcosa? Qualche giocatore può lasciare la Saudi Pro League?

“Credo che l’unico motivo che possa spingere qualche giocatore a rientrare in Europa sia quello dall’orrore che sta succedendo adesso nel mondo, perché no? Credo che sia una scelta di sicurezza e non un problema di soldi”.

In ottica Milan si sta parlando anche di Retegui. Secondo lei, viste anche le prestazioni dell’ex Atalanta con l’Italia di Gattuso, un anno a giocare in Arabia Saudita può incidere sulle sue possibili prestazioni in rossonero?

“Un anno, secondo me, lo si recupera facilmente. Credo che Retegui si sia fermato anche a causa della guerra che, sicuramente, non l’ha aiutato. Allenarsi da solo, o anche con la squadra, ma se non giochi una gara non è la stessa cosa, specialmente per un play-off come ha disputato l’Italia”.

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