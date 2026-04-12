Retegui al Milan? Cioffi: 'Lo stop a causa della guerra non l'ha aiutato'

Mateo Retegui è uno dei centravanti che il Milan ha messo del mirino per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'attaccante italo-argentino, attualmente in forza all'Al-Qadsiah, potrebbe lasciare la Saud Pro League al termine della stagione. La guerra del Medio Oriente ha fermato il campionato per alcune settimane, costringendo l'ex Atalanta a rientrare in Italia in attesa che la situazione si stabilizzi.