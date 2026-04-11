"Ha trovato un equilibrio che fa parte del suo percorso. Sono convinto, che, per come conosco l’ambiente, l’Udinese sia stata brava a gestirlo e Zaniolo è stato intelligente a capire i benefici di un contesto molto professionale che cura ogni minimo dettaglio così com'è quello di Udine. Lo vedo pronto, anche per tornare in Nazionale ”.

Cioffi, poi, ha spiegato come ci siano altri due giocatori dell'Udinese, anche loro nel mirino del Diavolo, sebbene la concorrenza (specialmente sul secondo, sul quale c'è forte l'Inter) sia spiegata: "Arthur Atta e Oumar Solet, secondo me, sono prontissimi per una big. Sono due giocatori pronti per dei palcoscenici", ha chiosato l'ex tecnico bianconero.