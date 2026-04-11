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Cioffi: “Zaniolo pronto anche per tornare in Nazionale. Altri due prontissimi per una big”

Cioffi: 'Zaniolo pronto anche per tornare in Nazionale. Altri due prontissimi per una big'
Nicolò Zaniolo, attaccante italiano classe 1999 che sarà in campo in Milan-Udinese di oggi pomeriggio a 'San Siro', è un obiettivo di mercato dei rossoneri per la stagione 2026-2027: Gabriele Cioffi ne ha parlato così in esclusiva per noi
Daniele Triolo Redattore 

Si parla molto, in queste settimane, dell'interesse del Milan per Nicolò Zaniolo, fantasista classe 1999 che, in questa stagione, si è riscattato in Serie A con la maglia dell'Udinese dopo annate non propriamente brillanti con Atalanta, Fiorentina e, prima ancora, Galatasaray.

L'ex giocatore della Roma, finora in stagione, ha segnato 6 gol e fornito 5 assist in 29 partite tra campionato e Coppa Italia con la formazione di Kosta Runjaić e oggi pomeriggio sarà avversario del Diavolo a 'San Siro'. Gabriele Cioffi, ex allenatore dei friulani, ha parlato così di Zaniolo in un'intervista in esclusiva per noi di 'PianetaMilan.it'.

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"Ha trovato un equilibrio che fa parte del suo percorso. Sono convinto, che, per come conosco l’ambiente, l’Udinese sia stata brava a gestirlo e Zaniolo è stato intelligente a capire i benefici di un contesto molto professionale che cura ogni minimo dettaglio così com'è quello di Udine. Lo vedo pronto, anche per tornare in Nazionale”.

Cioffi, poi, ha spiegato come ci siano altri due giocatori dell'Udinese, anche loro nel mirino del Diavolo, sebbene la concorrenza (specialmente sul secondo, sul quale c'è forte l'Inter) sia spiegata: "Arthur Atta e Oumar Solet, secondo me, sono prontissimi per una big. Sono due giocatori pronti per dei palcoscenici", ha chiosato l'ex tecnico bianconero.

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