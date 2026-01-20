Il Milan continua con la sua ottima stagione in Serie A, con la squadra di Massimiliano Allegri al momento ancora in piena corsa per lo Scudetto, visto che l'Inter dista solo tre punti. Movimenti importanti sono attesi anche dal punto di vista societario , con l'arrivo di Comvest come finanziatore e l'addio probabile di Elliott. Di ieri la nostra importante esclusiva sul tema ( qui tutti i dettagli sul futuro rossonero ).

Ecco tutti i dettagli sul nuovo prestito per liquidare il vendor loan di Elliott. Il nuovo finanziamento sarà in capo alla holding olandese che controlla la società rossonera. Non peserà dunque sul Milan, ma su Redbird (cosa tecnicamente positiva). La convenienza non sarà principalmente economica ma di governance. La cifra da restituire sarà di circa 550 milioni di euro. Il montante totale del prestito richiesto, tempistiche e interessi sono ancora in fase di contrattazione. Come abbiamo rivelato ieri, Elliott dirà addio al Milan nell'arco dei prossimi due mesi.