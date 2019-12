Cuoghi: “Pioli allenatore giusto: il Milan risalirà la classifica”

NEWS MILAN – L’ex centrocampista del Milan Stefano Cuoghi, attualmente allenatore, ha parlato a ‘Radio Sportiva‘ del momento dei rossoneri: “Contro il Sassuolo il Milan si è espresso bene, ha creato tante occasioni e questo è il rammarico, ma rimane una prestazione di alto livello. Il Milan ha intrapreso una strada buona che certamente lo porterà a risalire in classifica, perché i giocatori stanno acquisendo fiducia nei propri mezzi e credono molto nel lavoro di Stefano Pioli”.

“Quando c’è da mettere a posto le cose e raggiungere un certo livello, Pioli è uno degli allenatori migliori. Piatek col Bologna era stato uno dei più positivi, da lui ci si aspetta tanto, soprattutto segnare, e quindi viene giudicato per quello e non per il lavoro che fa per la squadra”.

Sulla vicenda Ibrahimovic: “Io ero a favore di Ibra, ma adesso vedo che sta tentennando un po’ troppo: vuol dire che non è convinto e comincio ad avere dei dubbi anche io. Se voleva veramente dare una mano avrebbe già accettato, oppure il Milan ci ha pensato bene e ha deciso di non andare su di lui.

Sul pacchetto difensivo: “Conti e Hernandez stanno crescendo molto, Caldara purtroppo non è mai stato utilizzato e sarebbe importante averlo, però tutti i giocatori che giocano nell’Atalanta e che hanno assimilato il gioco di Gasperini, quando vanno in altre squadre fanno molta fatica”. Intanto Caldara è tornato! Per sapere quando potrà giocare, continua a leggere >>>

