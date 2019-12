VIDEO MILAN – Il condirettore Stefano Barigelli, in studio con Angelica Cardoni, commenta la giornata di Serie A e l’aggancio della Juventus all’Inter in testa alla classifica di Serie A, oltre al pareggio del Milan contro il Sassuolo, che rovina a metà la festa rossonera per i 120 anni di storia. Ecco in questo video il commento della Gazzetta dello Sport.

