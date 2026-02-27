Verso Cremonese-Milan: ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa

Dopo la sconfitta interna (0-1) contro il Parma, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo per il campionato. Domenica 1° marzo, alle ore 12:30, i rossoneri saranno di scena allo 'Zini' contro i padroni di casa della Cremonese di Davide Nicola. Sfida dal doppio significato: per i rossoneri punti importanti per la zona Champions League, per i grigiorossi punti preziosi per la lotta salvezza. Attualmente, il Milan è secondo in classifica, a quota 54 punti, a 10 punti di distanza dalla capolista Inter e 4 punti sopra il Napoli e la Roma (50), terze in graduatoria. Juventus (46) e la coppia Como - Atalanta (45) sono più indietro, ma la lotta Champions League è ancora molto calda e aperta. All'andata, la Cremonese espugnò 'San Siro' vincendo per 2-1.