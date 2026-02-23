Hauge svela: 'I miei ex compagni al Milan contenti dopo il gol all'Inter'

L'ex ala rossonera Jens Petter Hauge , oggi di nuovo al Bodo/Glimt , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno dei playoff di Champions League con l'Inter, in programma domani sera a 'San Siro'. L’attaccante norvegese, già protagonista all'andata con la rete del momentaneo 2-1 , ha raccontato con evidente emozione le sensazioni legate al suo ritorno nello stadio che lo ha visto vestire la maglia del Milan.

Così Hauge in conferenza stampa

«Com'è tornare a San Siro? Bello, è uno stadio particolare. Milano è speciale per chi segue il calcio, speriamo di fare una partita epocale. Dobbiamo giocare ancora meglio della partita di Bodo, abbiamo analizzato la gara per migliorare. Che effetto mi fa da ex Milan? C'è rivalità estrema è vero, sarà una gara interessante, tanti tifosi saranno interisti. Chi non va allo stadio tiferà Bodo Glimt».