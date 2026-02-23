Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Hauge prima di Bodo Glimt-Inter: “Ex compagni al Milan erano contenti quando ho segnato all’andata”

CONFERENZA

Hauge prima di Bodo Glimt-Inter: “Ex compagni al Milan erano contenti quando ho segnato all’andata”

Hauge svela: 'I miei ex compagni al Milan contenti dopo il gol all'Inter'
L'ex esterno del Milan Jens Petter Hauge ha svelato un retroscena sulle reazioni dei suoi ex compagni rossoneri al suo gol all'Inter in Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole in conferenza stampa
Redazione

L'ex ala rossonera Jens Petter Hauge, oggi di nuovo al Bodo/Glimt, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno dei playoff di Champions League con l'Inter, in programma domani sera a 'San Siro'. L’attaccante norvegese, già protagonista all'andata con la rete del momentaneo 2-1, ha raccontato con evidente emozione le sensazioni legate al suo ritorno nello stadio che lo ha visto vestire la maglia del Milan.

Così Hauge in conferenza stampa

—  

«Com'è tornare a San Siro? Bello, è uno stadio particolare. Milano è speciale per chi segue il calcio, speriamo di fare una partita epocale. Dobbiamo giocare ancora meglio della partita di Bodo, abbiamo analizzato la gara per migliorare. Che effetto mi fa da ex Milan? C'è rivalità estrema è vero, sarà una gara interessante, tanti tifosi saranno interisti. Chi non va allo stadio tiferà Bodo Glimt».

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic in difficoltà contro il Parma: Fullkrug e Nkunku dalla panchina devono dare di più

E sui suoi ex compagni del Milan: «Sono in contatto con tanti miei vecchi colleghi del Milan, sono buoni amici ed erano contenti quando ho segnato contro l’Inter. Significa tanto per tanti milanisti».

Leggi anche
Milan, Allegri rivela: “Col Como Ricci non stava bene”. E su Loftus-Cheek:...
Parma, parla Cuesta in conferenza: “Milan? Squadra fortissima, non solo per la classifica....

© RIPRODUZIONE RISERVATA