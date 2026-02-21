Parma, Cuesta: 'Dobbiamo fare punti col Milan. Allegri è un riferimento'

Pianeta Milan
In vista di Milan-Parma, l'allenatore dei crociati Carlos Cuesta ha presentato in conferenza stampa la sfida coi rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni
Domani sera, alle ore 18:00, andrà in scena a 'San Siro' Milan-Parma, valida per la 26^ giornata di Serie A. Come di consueto, in tarda mattinata, l'allenatore dei crociati Carlos Cuesta ha presentato in conferenza stampa la prossima gara con il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri. Di seguito alcune delle dichiarazioni riportate da 'Tuttomercatoweb'.

Il Parma non ha nulla da perdere domani? Come si cambia questa idea?

"Facendo il nostro meglio, approcciando la partita con equilibrio ma anche con la certezza che dobbiamo andare a San Siro a fare punti. Dobbiamo approcciare ogni gara come facciamo sempre: con massima concentrazione e volontà di dare continuità a una dinamica positiva. E con la certezza che affronteremo una squadra forte, ma anche che se noi siamo al massimo livello abbiamo la possibilità di fare punti".

Manca Circati ma rientra Troilo. Sistema di gioco?

"C'è da valutare anche la disponibilità di Ndiaye, che si è allenato con noi in settimana. Ci saranno anche Drobnic e Mena Martinez della Primavera. Dobbiamo ancora fare l'ultimo allenamento, quindi dobbiamo aspettare per fare le valutazioni finali. Approcceremo la partita provando a sfruttare al massimo i nostri punti di forza".

Che partita si aspetta?

"Loro hanno una linea molto chiara ma anche molta variabilità, hanno profili di giocatori diversi, che possono dare tanta ricchezza. E sono una squadra fortissima, non lo dice solo la classifica ma anche i molti risultati utili consecutivi. Sappiamo la qualità dell'avversario ma anche che possiamo approcciare la gara con la convinzione di andare a fare risultato".

Teme il clima che si è creato dopo gli scandali arbitrali?

"Noi ci concentriamo sul nostro: fare prestazione ed essere competitivi. Questo è ciò che dipende da noi. Non ci dobbiamo lasciar influenzare dall'ambiente, anche dal nostro ambiente intendo. Può essere che ci siano certe percezioni sulla nostra classifica ma noi dobbiamo concentrarci sui fatti. Quindi dobbiamo andare a San Siro concentrandoci su di noi e tralasciando tutto quello che deriva dall'ambiente".

Somiglianze con Allegri: si sente simile a lui?

"Penso che non sia possibile fare paragoni. Lui ha fatto storia nel calcio e io sto iniziando ora. Non devo spiegare ciò che lui ha fatto, ha fatto benissimo e ha vinto. È un riferimento. Io provo a fare il mio massimo per aiutare il Parma. Tante volte si paragona ma noi proviamo a essere competitivi e affinché il Parma giochi il meglio possibile".

