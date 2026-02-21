Milan, così Allegri su Leao: 'Sta facendo bene da centravanti, è più utile'

Durante la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Parma, sfida della 26^ giornata di Serie A in programma domani sera alle 18:00, il tecnico rossonero ha parlato del suo parco attaccanti. In particolare, l'ex Juventus ha risposto alla possibilità di cambiare qualcosa nell'assetto offensivo rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Milan-Parma. Tra i temi, anche l'attacco rossonero con le parole su Leao e non solo
3 pareggi nelle ultime 5 in casa, se valuta soluzioni tattiche diverse come un attacco a 3: "Ultimamente abbiamo giocato in casa poco. Detto questo, i numeri dicono questo. Speriamo di vincere di più in casa. Poi ci sono i cambi. Come caratteristiche di giocatori, abbiamo un solo centravanti, Fullkrug: o me lo gioco prima o dopo. Rafa Leao sta facendo bene da centravanti, magari fa meno giocate, ma è più concreto e utile. Ha fatto 8 gol. Meno estetico e più pratico. 8 gol giocando poco e non al meglio. Così come Pulisic, quindi se staranno bene ci daranno un apporto importante".
