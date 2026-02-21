Milan, Allegri e lo Scudetto: 'Inter favorita. Rimonta possibile, ecco perché'

Pianeta Milan
Milan, senti Allegri: “Inter favorita per lo Scudetto. Rimonta possibile? Ecco cosa deve succedere”

Durante la conferenza stampa prima di Milan-Parma, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato della corsa Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni
Nel primo pomeriggio di oggi l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello per presentare la prossima sfida di Serie A. I rossoneri affronteranno il Parma guidato da Carlos Cuesta nella gara valida per la 26^ giornata di campionato, in programma domani sera alle ore 18:00 allo stadio "San Siro" di Milano.

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa

In particolare, il tecnico rossonero si è espresso sul nervosismo post pari col Como. Alla domanda se quei fatti potessero essere figli di una consapevolezza che il campionato sia potenzialmente perso, Max ha risposto in questo modo. "Il campionato è lungo, mancano 39 punti. Noi dobbiamo fare il nostro dovere, che è battere il Parma, che non è semplice. Mi dispiace che non sarò in panchina. Non commento e non dico altro. Passiamo oltre".

Poi ha continuato: "Sono due partite importanti, così come il Derby e poi le altre. Loro viaggiano molto forte, 61 punti. Potenzialmente con 2 punti a partita (e secondo me ne faranno di più) superano i 90. Noi dovremmo fare 36 punti, 12 vittorie e una sconfitta, è matematica. Se poi loro cascano di sotto e noi non siamo bravi a sfruttare i loro errori allora è nostra responsabilità. Però al momento sono i favoriti".

E poi così sulla possibile rimonta Scudetto ai danni dell'Inter a +7: "Come si fanno le rimonte Scudetto? C'è solo una cosa da fare. Un filotto di vittorie e loro un filotto di pareggi. Nel calcio si può fare tutto. Ciò che vale oggi non vale domani. Dobbiamo continuare a lavorare senza perdere di vista l'obiettivo".

