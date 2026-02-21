Milan, Allegri e lo Scudetto: 'Inter favorita. Rimonta possibile, ecco perché'

Poi ha continuato: "Sono due partite importanti, così come il Derby e poi le altre. Loro viaggiano molto forte, 61 punti. Potenzialmente con 2 punti a partita (e secondo me ne faranno di più) superano i 90. Noi dovremmo fare 36 punti, 12 vittorie e una sconfitta, è matematica. Se poi loro cascano di sotto e noi non siamo bravi a sfruttare i loro errori allora è nostra responsabilità. Però al momento sono i favoriti".
E poi così sulla possibile rimonta Scudetto ai danni dell'Inter a +7: "Come si fanno le rimonte Scudetto? C'è solo una cosa da fare. Un filotto di vittorie e loro un filotto di pareggi. Nel calcio si può fare tutto. Ciò che vale oggi non vale domani. Dobbiamo continuare a lavorare senza perdere di vista l'obiettivo".
