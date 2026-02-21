Milan, Allegri e lo Scudetto: 'Inter favorita. Rimonta possibile, ecco perché'

Poi ha continuato: "Sono due partite importanti, così come il Derby e poi le altre. Loro viaggiano molto forte, 61 punti. Potenzialmente con 2 punti a partita (e secondo me ne faranno di più) superano i 90. Noi dovremmo fare 36 punti, 12 vittorie e una sconfitta, è matematica. Se poi loro cascano di sotto e noi non siamo bravi a sfruttare i loro errori allora è nostra responsabilità. Però al momento sono i favoriti".