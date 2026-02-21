Domani il Milan tornerà in campo dopo la partita terminata 1-1 contro il Como. Per la squadra di Massimiliano Allegri sarà importantissimo vincere contro il Parma e contro la Cremonese per presentarsi al meglio al derby contro l'Inter. Nel corso della sua conferenza stampa, Allegri ha parlato anche degli infortuni in casa rossonera. Ecco le ultime importanti novità in vista di domani sera: "Il bollettino? Stanno tutti bene. Abbiamo temuto una frattura per Pavlovic, ma non c'è nulla. Si è messo a disposizione nonostante non stia al meglio. Gli altri tutti bene. Meglio sia Leao che Pulisic. E' importante avere tutti a disposizione, i cambi determinano le partite.