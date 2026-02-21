Domani il Milan tornerà in campo dopo la partita terminata 1-1 contro il Como. Per la squadra di Massimiliano Allegri sarà importantissimo vincere contro il Parma e contro la Cremonese per presentarsi al meglio al derby contro l'Inter. Nel corso della sua conferenza stampa, Allegri ha parlato anche degli infortuni in casa rossonera. Ecco le ultime importanti novità in vista di domani sera: "Il bollettino? Stanno tutti bene. Abbiamo temuto una frattura per Pavlovic, ma non c'è nulla. Si è messo a disposizione nonostante non stia al meglio. Gli altri tutti bene. Meglio sia Leao che Pulisic. E' importante avere tutti a disposizione, i cambi determinano le partite.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Parma, Allegri sugli infortuni: “Ecco come sta Pavlovic. Modric? Mi emoziona”
CONFERENZA
Milan-Parma, Allegri sugli infortuni: “Ecco come sta Pavlovic. Modric? Mi emoziona”
Milan-Parma, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida. Il punto su Pavlovic e Modric. Ecco l'estratto
Allegri ha speso anche parole bellissime per Modric: "Modric? Speriamo giochi nelle migliori condizioni fisiche fino a fine campionato. Non ci sono parole nel descriverlo. Mi emoziono un po' quando parlo di lui. Quando questi campioni giocano sono meravigliosi". Parole veramente molto significative sul centrocampista croato. Vedremo se sarà titolare anche domani sera contro il Parma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA