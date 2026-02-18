Pianeta Milan
Milan-Como, Baturina: “Tempo di adattamento finito”

Baturina, giocatore lariano, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A
Marin Baturina, giocatore lariano, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come siè trovatocon la difesa a 3: "È un sistema un po' diverso per noi. L'allenatore ci ha spiegato bene. Abbiamo giocato una buona partita con una grande squadra. Preparata bene, 1-1 risultato giusto e buono".

Sulla sua prima da titolare a San Siro e il primo punto: "Sono orgoglioso della squadra. Oggi ci siamo comportati da grande squadra. Punto importante, potevamo anche fare un altro gol. Dobbiamo continuare così ed essere positivi".

Da gennaio a oggi ha performato al meglio, se è al massimo e se qualche squadra l'ha voluto a gennaio: "Il tempo di adattamento è finito. Sono venuto qui per una ragione, mi hanno voluto per un motivo. Sono felice. Siamo forti, Nico Paz è tra i migliori del campionato. Ho trovato il mio posto, devo continuare così".

