Milan, Allegri: 'Fabregas non espulso? Senza prova tv si andrà avanti così'

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è tornato sugli episodi e i diverbi avuti con Fabregas durante la gara col Como. Le sue parole

Redazione 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 15:02)

Nel primo pomeriggio di oggi, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Milanello la prossima gara di campionato contro il Parma di Carlos Cuesta, valida per la 26^ giornata di Serie A. Dopo aver parlato della situazione infortuni in casa Milan, l'allenatore toscano è tornato su quello che è successo durante il match col Como, sia durante che nel post partita. In particolare, Allegri si è espresso sull'espulsione comminata nei suoi confronti e non nei confronti dell'allenatore dei lariani Fabregas, vero colpevole nell'episodio con Saelemaekers. "Finché non possono usare la prova tv si andrà avanti così. Tutto ciò che succede va preso come opportunità. Dagli sbagli bisogna migliorare. Per farlo bisogna prendere decisioni, la cosa più difficile". Queste le parole di Max che poi è tornato sull'argomento.

"Credo che a parte alcuni episodi in stagione, dove magari c'è più tensione, la nostra panchina deve avere un comportamento corretto ed educato per far sì che gli arbitri facciano bene". Allegri ha poi concluso: "Poi capita, come mercoledì, che anche io mi altero. Sono umano. Quindi succedono queste cose. Però la mia indicazione è di comportarsi correttamente".