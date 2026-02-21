Allegri svela: 'Ricci ha giocato col Como ma non stava bene'. Su Loftus...

Pianeta Milan
Milan, Allegri rivela: “Col Como Ricci non stava bene”. E su Loftus-Cheek: “Poteva aver già segnato 7/8 gol”

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Milan-Parma. Tra i vari temi, Max ha svelato un aneddoto su Ricci, ma non solo. Ecco le sue parole
Durante la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Parma, sfida della 26^ giornata di Serie A in programma domani sera alle 18:00, il tecnico rossonero si è soffermato nel parlare dei suoi centrocampisti. Ecco, di seguito, le sue parole.

Le parole di Massimiliano Allegri sui centrocampisti del Milan

"Per quanto riguarda le mezzali, è questione di tempo di inserimento. Rabiot lo aveva di più di suo, Fofana era abituato a giocare a 2, deve crescere. Ricci ha giocato senza star benissimo. Per qualche giorno alcuni giocatori hanno avuto problemi gastrointestinali. Ruben è rimasto fuori, mentre Ricci e Fikayo Tomori hanno giocato ed erano sfiniti. C'è solo da ringraziarli".

Se a Modric e Rabiot bisogna dire tutto o lasciargli spazio: "Non vanno lasciati fare. Più alto è il livello più apprendono. Modric ha 40 anni, Rabiot è cresciuto tantissimo. Non era così forte. Ognuno ha caratteristiche diverse. Io parto dal presupposto che non vanno ingabbiati".

Infine, anche le parole sul ruolo di Loftus-Cheek: "La posizione giusta di Ruben è da incursore. Poteva aver già segnato 7 o 8 gol. L'altro giorno ha avuto un problema che l'ha tenuto fuori".

