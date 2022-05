Southgate: “Tomori? Ottima stagione con il Milan, ha il morale altissimo”

Gareth Southgate, Commissario Tecnico dell'Inghilterra, ha rilasciato delle dichiarazioni su Fikayo Tomori in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, il Commissario Tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha rilasciato delle dichiarazioni su Tomori. Il difensore del Milan è stato nuovamente convocato dal c.t. inglese, il quale ha rilasciato queste dichiarazioni: "Prima di tutto bisogna fare i complimenti a questi due ragazzi (Tomori e Abraham, ndr), per come si sono ambientati all'estero in un campionato diverso dal nostro. Hanno dovuto imparare una nuova lingua e integrarsi in un gruppo dalla cultura diversa. Fikayo ha fatto un'ottima stagione con il Milan. Ora è con il morale altissimo per aver vinto lo Scudetto. Gioca nel Milan, dove ogni settimana ci sono 70 o 80mila tifosi: è un tipo di pressione simile a quella che si prova giocando per la nazionale inglese. È un aspetto importante da considerare".