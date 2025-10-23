Le polemiche post Milan-Fiorentina hanno tenuto banco per tutta la settimana, e in conferenza stampa non potevano mancare le domande a Massimiliano Allegri sull'episodio Parisi-Gimenez che ha portato all'assegnazione del rigore decisivo trasformato da Leao. Alla vigilia della gara con il Pisa , l’allenatore rossonero ha detto la sua, rispondendo così alle questioni arbitrali.

Le parole di Allegri

Giudichi normali le discussioni successive al rigore assegnato contro la Fiorentina? "Sono cose che sono successe, succedono e succederanno ancora nel calcio. Oggi è molto difficile per gli arbitri nonostante la presenza del Var, ho letto una statistica secondo cui prima i giocatori avevano due secondi per pensare prima di effettuare una giocata, oggi mezzo secondo. Il gioco è più veloce e la struttura dei giocatori è diversa, come nel basket. Ora i play sono alti due metri, il precursore è stato Magic Johnson".