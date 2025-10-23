Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Pisa, Gilardino: “Milan, parte bellissima della mia vita e carriera. Mi farà un effetto particolare”

CONFERENZA

Pisa, Gilardino: “Milan, parte bellissima della mia vita e carriera. Mi farà un effetto particolare”

Pisa, Gilardino: 'Milan, parte bellissima della mia vita e carriera. Mi farà un effetto particolare'
Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'ottava giornata di Serie A in programma domani sera a San Siro contro il Milan
Redazione PM

Domani sera il Milan ospiterà a San Siro la neopromossa Pisa per il match valido per l'ottava giornata di Serie A. Per i rossoneri si tratta di un impegno da non sbagliare, ma di fronte avranno una squadra che è reduce da un inizio di stagione complicato e che dunque avrà voglia di riscatto.

La formazione di Massimiliano Allegri inoltre ha già perso contro una neopromossa: 1-2 contro la Cremonese all'esordio. Dunque non bisognerà assolutamente sottovalutare i nerazzurri che arrivano al match da ultimi in classifica con tre punti conquistati in sette partite.

LEGGI ANCHE

Milan-Pisa, le parole di Gilardino

—  

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha parlato alla vigilia del match in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate da Sportmediaset.

Sulla partita:"Per scendere in campo domani sera a San Siro dovremo avere felicità sportiva ma anche grande orgoglio di giocare contro i primi della classe. Sappiamo della forza del Milan e dovremo avere grande umiltàin fase difensiva, ma anche consapevolezza quando avremo il possesso palla. Sappiamo contro chi giochiamo, ma nel calcio nulla è impossibile".

Sui giocatori:"Ho bisogno di tutti. Chi si metterà a disposizione e chi starà bene farà parte delle mie scelte".

Sul Milan:"Parliamo di una squadra che ha ritrovato grande compattezza difensiva e il merito è di Allegri. Ha esaltato le qualità dei singoli perché sa che i suoi giocatori possono fare la differenza, ha portato la sua mentalità in pochissimo tempo, è un punto di riferimento per tutti".

LEGGI ANCHE: Milan, tra i meriti di Allegri anche quello di aver rigenerato questi giocatori: l’analisi >>>

Sul passato al Milan: "Il Milan è una parte bellissima della mia vita e della mia carriera, è normale che ritrovarli contro faccia un effetto particolare, ma è sempre piacere tornare in quello che, per me, è uno degli stadi più belli del mondo": .

Leggi anche
Rigore su Gimenez, Allegri spegne le polemiche: “Cose che succedono e succederanno”
Milan, Allegri conferma: “Recuperato Nkunku per la panchina”. Poi due rivelazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA