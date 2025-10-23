Milan-Pisa, le parole di Gilardino — Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha parlato alla vigilia del match in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate da Sportmediaset.

Sulla partita:"Per scendere in campo domani sera a San Siro dovremo avere felicità sportiva ma anche grande orgoglio di giocare contro i primi della classe. Sappiamo della forza del Milan e dovremo avere grande umiltàin fase difensiva, ma anche consapevolezza quando avremo il possesso palla. Sappiamo contro chi giochiamo, ma nel calcio nulla è impossibile".

Sui giocatori:"Ho bisogno di tutti. Chi si metterà a disposizione e chi starà bene farà parte delle mie scelte".

Sul Milan:"Parliamo di una squadra che ha ritrovato grande compattezza difensiva e il merito è di Allegri. Ha esaltato le qualità dei singoli perché sa che i suoi giocatori possono fare la differenza, ha portato la sua mentalità in pochissimo tempo, è un punto di riferimento per tutti".

Sul passato al Milan: "Il Milan è una parte bellissima della mia vita e della mia carriera, è normale che ritrovarli contro faccia un effetto particolare, ma è sempre piacere tornare in quello che, per me, è uno degli stadi più belli del mondo": .