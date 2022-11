Pioli: “Kjaer parla tanto in campo, dice le cose giuste. Ci dà tanto” | News

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina,Stefano Pioli ha parlato di Simon Kjaer e del nuovo A.D. Furlani. Queste le sue dichiarazioni: "Quando i numeri sono tanti non è un caso. Con Kjaer in caso spesso non prendiamo gol e non è un caso. Parla tanto in campo e bene, dice le cose giuste. Comunicare è importante. Ci dà tanto e ci dà ancora posizioni migliori. Sa aggredire, aspettare, spostarsi. Avere un compagno che dà indicazioni può essere utile. Furlani l'ho sentito, ma non è ancora venuto". Milan, Pioli presenta in conferenza la sfida contro la Fiorentina.