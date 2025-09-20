Nicola commenta le parole di Allegri sul VAR: “Sono assolutamente d’accordo”

Milan-Bologna di domenica scorsa ha acceso il dibattito sull'operato di arbitri e VAR. Il rigore netto su Nkunku assegnato e poi revocato da Marcenaro (direttore di gara) e Fabbri (VAR) ha fatto esplodere tante polemiche. Ieri, durante la conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan, ad Allegri è stato chiesto un giudizio in merito. Ecco cosa ha detto il tecnico rossonero: "Non so, posso solo dire che il VAR è uno strumento che ha migliorato e diminuito l'errore. Poi è normale, come ho sempre detto, che il VAR in tante situazioni è soggettivo. Quindi gli errori ci sono sempre. Quando una decisione è soggettiva, cambia. È normale". E ancora: "Una cosa che non so da chi dipenda è quando è soggettivo. Se c'è fuorigioco e genera un calcio d'angolo. Penso che il Parma abbia preso due gol così. Questo è oggettivo e va migliorato. Poi devono pensarci loro, già io faccio fatica a fare la formazione (ride, ndr)". Oggi Davide Nicola - allenatore della Cremonese - ha commentato le parole di Allegri. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni, secondo quanto riferito da 'tuttomercatoweb.com'.