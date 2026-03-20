Poi Allegri continua su come sta giocando la coppia Leao-Pulisic: "Per quanto riguarda la coppia, hanno avuto una stagione dove hanno avuto infortuni, uno ha saltato la preparazione, l'altro ha fatto bella preparazione e poi è stato due mesi fuori. Ora siamo negli ultimi due mesi, quelli che contano. Stanno meglio. Pulisic ha fatto una bella prestazione fisicamente, gli è mancata precisione. Rafa Leao ha fatto 9 gol in campionato, può andare in doppia cifra. Senza dimenticare che abbiamo Nkunku, abbiamo Fullkrug, ora anche Gimenez c'è. Cinque attaccanti importanti, bisogna darsi una sveglia per giocare, tutti".