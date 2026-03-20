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Milan-Torino, Gimenez torna? L’annuncio di Allegri: “Leao-Pulisic? Sono cose che …”

Milan-Torino, Gimenez torna? L'annuncio di Allegri: 'Leao-Pulisic? Sono cose che ...'
Milan-Torino, Massimiliano Allegri parla alla vigilia della sfida di San Siro. Ecco le sue parole su Santiago Gimenez, Leao e Pulisic dall'estratto della conferenza stampa
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Gimenez sta bene domani sarà convocato", questo l'annuncio di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Torino. Il messicano torna quindi a disposizione dopo l'intervento chirurgico alla caviglia andato in scena a fine dicembre. Per il Diavolo una opzione in più importante in attacco.

Milan-Torino, Allegri su Gimenez, Leao e Pulisic

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Non solo il ritorno dell'ex Feyenoord, Allegri ha parlato anche di Leao, della discussione con Pulisic(poi rientrata) dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio. Ecco le sue parole in merito: "Di solito dopo una lite c'è sempre una pace. Sono cose che succedono in una stagione, soprattutto quando contano molto i punti. In questo momento bisogna solo rimanere sereni. Abbiamo una partita importante da vincere, soprattutto prima della sosta. Loro da quando è arrivato D'Aversa hanno fatto ottimi risultati e concedono poco. Dobbiamo concentrarci solo su domani".

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Poi Allegri continua su come sta giocando la coppia Leao-Pulisic: "Per quanto riguarda la coppia, hanno avuto una stagione dove hanno avuto infortuni, uno ha saltato la preparazione, l'altro ha fatto bella preparazione e poi è stato due mesi fuori. Ora siamo negli ultimi due mesi, quelli che contano. Stanno meglio. Pulisic ha fatto una bella prestazione fisicamente, gli è mancata precisione. Rafa Leao ha fatto 9 gol in campionato, può andare in doppia cifra. Senza dimenticare che abbiamo Nkunku, abbiamo Fullkrug, ora anche Gimenez c'è. Cinque attaccanti importanti, bisogna darsi una sveglia per giocare, tutti".

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