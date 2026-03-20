Sul Pallone d'Oro di Modric prestato al museo come simbolo di legame: "Sicuramente è arrivato e ha portato qualità tecniche da campione, ma soprattutto umane e professionali. In tutto l'ambiente e squadra. Per i ragazzi più giovani, per gli altri giocatori... Vedere un uomo con una passione e un amore per ciò che fa è incredibile. Crea sicuramente entusiasmo e soprattutto porta positività nell'ambiente". Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato anche del futuro del croato che ha una opzione per la prossima stagione.

"Non ho parlato con Modric, ci parla la società. Dipende da lui. Ha un Mondiale da giocare, lasciamolo tranquillo a divertirsi con passione, poi vediamo". Poi sul mercato e il futuro: "Ci vediamo tutti i giorni con Tare, pranziamo tutti i gironi insieme. Ci confrontiamo tutti i giorni, parlando delle dinamiche della squadra e su dove mettere mano. Furlani è venuto a trovarci dopo il Derby e abbiamo pranzato insieme. Quando parliamo, ma non l'abbiamo fatto ancora, di programmazione, lo facciamo e faremo tutti insieme. Noi dobbiamo lavorare per essere forti e sostenibili".