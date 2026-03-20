Sul Pallone d'Oro di Modric prestato al museo come simbolo di legame: "Sicuramente è arrivato e ha portato qualità tecniche da campione, ma soprattutto umane e professionali. In tutto l'ambiente e squadra. Per i ragazzi più giovani, per gli altri giocatori... Vedere un uomo con una passione e un amore per ciò che fa è incredibile. Crea sicuramente entusiasmo e soprattutto porta positività nell'ambiente". Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato anche del futuro del croato che ha una opzione per la prossima stagione.
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PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Allegri: “Mercato? Quando parliamo lo facciamo insieme. Il futuro di Modric …”
CONFERENZA
Allegri: “Mercato? Quando parliamo lo facciamo insieme. Il futuro di Modric …”
Milan-Torino, Massimiliano Allegri parla alla vigilia della sfida di San Siro. Ecco le sue parole sul futuro di Modric e il mercato dall'estratto della conferenza stampa
"Non ho parlato con Modric, ci parla la società. Dipende da lui. Ha un Mondiale da giocare, lasciamolo tranquillo a divertirsi con passione, poi vediamo". Poi sul mercato e il futuro: "Ci vediamo tutti i giorni con Tare, pranziamo tutti i gironi insieme. Ci confrontiamo tutti i giorni, parlando delle dinamiche della squadra e su dove mettere mano. Furlani è venuto a trovarci dopo il Derby e abbiamo pranzato insieme. Quando parliamo, ma non l'abbiamo fatto ancora, di programmazione, lo facciamo e faremo tutti insieme. Noi dobbiamo lavorare per essere forti e sostenibili".
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