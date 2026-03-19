Milan-Torino: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

Dietro, infatti, preme il Napoli di Antonio Conte, che è salito a 59 punti e tallona, dunque, i rossoneri con lo scontro diretto da giocare in casa, allo stadio 'Diego Armando Maradona', il prossimo 6 aprile, nel lunedì di Pasquetta. Non è tanto distante dal Diavolo neanche il Como di Cesc Fàbregas (54 punti), mentre Juventus (53) e Roma (51) stanno - per ora - lottando per la quarta posizione in classifica.
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Il tecnico dei rossoneri, Allegri, presenterà i temi principali di Milan-Torino in conferenza domani, venerdì 20 marzo, alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo di Milanello. Potrete seguire l'evento, LIVE, sui canali ufficiali di A.C.Milan. Oppure, in diretta testuale, su 'PianetaMilan.it'.
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