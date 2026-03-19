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CONFERENZA

Milan-Torino: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

Milan-Torino: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, terrà la conferenza stampa di presentazione di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma sabato 21 marzo alle ore 18:00 allo stadio di 'San Siro'. Ecco quando
Daniele Triolo Redattore 

Reduce dalla sconfitta esterna (0-1) contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà a giocare a 'San Siro' per il match della 30^ giornata della Serie A 2025-2026. In calendario, sabato 21 marzo alle ore 18:00, c'è infatti la sfida contro il Torino di Roberto D'Aversa.

Il Milan, con il k.o. nella Capitale di domenica scorsa, è scivolato a 8 punti dall'Inter e ha visto complicarsi notevolmente le chance di poter lottare per lo Scudetto. Il Diavolo tiene un ottimo passo, con 60 punti dopo 29 giornate di campionato, ma ora deve necessariamente anche guardarsi le spalle.

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Dietro, infatti, preme il Napoli di Antonio Conte, che è salito a 59 punti e tallona, dunque, i rossoneri con lo scontro diretto da giocare in casa, allo stadio 'Diego Armando Maradona', il prossimo 6 aprile, nel lunedì di Pasquetta. Non è tanto distante dal Diavolo neanche il Como di Cesc Fàbregas (54 punti), mentre Juventus (53) e Roma (51) stanno - per ora - lottando per la quarta posizione in classifica.

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Il tecnico dei rossoneri, Allegri, presenterà i temi principali di Milan-Torino in conferenza domani, venerdì 20 marzo, alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo di Milanello. Potrete seguire l'evento, LIVE, sui canali ufficiali di A.C.Milan. Oppure, in diretta testuale, su 'PianetaMilan.it'.

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