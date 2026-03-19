Milan-Torino: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

Dietro, infatti, preme il Napoli di Antonio Conte, che è salito a 59 punti e tallona, dunque, i rossoneri con lo scontro diretto da giocare in casa, allo stadio 'Diego Armando Maradona', il prossimo 6 aprile, nel lunedì di Pasquetta. Non è tanto distante dal Diavolo neanche il Como di Cesc Fàbregas (54 punti), mentre Juventus (53) e Roma (51) stanno - per ora - lottando per la quarta posizione in classifica.