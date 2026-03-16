Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Lazio-Milan, Patric pensa al finale di stagione: “Serata che ci dà forza”

CONFERENZA

Lazio-Milan, Patric pensa al finale di stagione: “Serata che ci dà forza”

Lazio-Milan, Patric pensa al finale di stagione: “Serata che ci dà forza” - immagine 1
Patric, giocatore biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio-Milan, partita della 29^ giornata di Serie A
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Patric, giocatore biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla serata: "Serata perfetta, poco da dire. Ci dà forza per il finale di stagione. Vittoria con una squadra fortissima. Il pubblico ci dà forza".

LEGGI ANCHE

Sul rapporto con Sarri e sulla sfida a Modric da regista: “Bisogna lavorare duro tutti i giorni perché non sai mai quando ti arriva l’opportunità. Mi sono allenato nel migliore dei modi per allenare la squadra e sono contento nel ruolo in cui ho giocato. La squadra ha fatto una grande prestazione”.

Com’è adesso l’umore: “Mi è piaciuto il cuore e l’ultima di tutti i giocatori che hanno giocato. Anche il nostro pubblico ci ha aiutato tanto, ma siamo stati molto umili. Questo è molto positivo, e quando siamo stati bassi non siamo stati passivi. Alla fine la difficoltà non è solo la tattica ma anche come la fai. A livello tattico molto bene, ma oggi ci abbiamo messo cuore”.

È successo qualcosa: “No, non è stato niente. Quando vuoi diventare una grande squadra devi cercare di stare in tutte le partite nella stessa maniera. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma oggi sono contento della reazione ma dobbiamo continuare su questa squadra. Di questo abbiamo bisogno, di tutti”.

Come è diventato così importante: “Ho una storia particolare. Sono arrivato giovane, immaturo, per questo dico di avere un rapporto speciale con la Lazio, perché ha avuto pazienza. Io la ringrazio sempre perché da bambino sono diventato un uomo. Sono molto orgoglioso di stare qui da 11 anni, sono un tifoso in più. Sono orgoglioso”.

Come sta adesso: "Acqua passata. Sono situazioni che comunque affronti da giovane. Ho passato un anno difficile ma sono riuscito a gestirlo bene. È stato un periodo lungo dove ho avuto 3 infortuni di fila. Però mi sono comportato bene".

Quanti giocatori vede con la sua stessa testa: "Non posso parlare degli altri, perché risponderti così è difficile. In passato tanta altra gente ha provato emozioni come le mie. Nel passaggio da essere un bambino a un uomo non si dimentica mai".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Lazio-Milan, filosofo Allegri: “A costruire serve tempo, per distruggere poco”
Lazio-Milan, Sarri non guarda il risultato: “La cosa bella è stata lo stadio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA