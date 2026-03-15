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CONFERENZA

Lazio-Milan, Sarri non guarda il risultato: “La cosa bella è stata lo stadio”

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Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se è una serata che si incornicia: "La squadra è sempre stata su buoni livelli negli allenamenti. Però, nelle ultime partite, mi sembra anche a me che a livello caratteriale ci sia qualcosa in più. Ma stasera non è da prendere in grande considerazione... C'era un 'atmosfera all'Olimpico incredibile e sarebbe stato bellissimo anche senza risultato. Il clima avuto è un qualcosa da ricordare: roba bella. Certo, mi viene in mente che se l'Olimpico fosse stato sempre così magari qualche punto in più lo avremmo..."

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Sul fatto che il Milan era imbattuto in trasferta: "Io questa partita non la ricorderò per il risultato, ma per l'emozione che mi ha dato lo stadio.

Sulla scelta di Maldini punta: "Io decido con gli allenamenti. Maldini mi dà più garanzie".

Patric da mediano: "L'ho fatto provare in allenamento anche gli anni scorsi: lo può fare con le qualità del palleggio che ha. Avrebbe bisogno di farci un percorso".

Sulle parole di Allegri che parla di Lazio da contropiede nel primo tempo: "Abbiamo una squadra più di strappo che di palleggio, quindi possiamo accompagnare queste caratteristiche. Ho tolto Isaksen nel secondo tempo perché strappava troppo e c'era il rischio di allungarsi in un duello a campo aperto. Nel primo tempo quando abbiamo strappato abbiamo fatto male: la responsabilità della serata è aver chiuso il primo tempo 1-0".

Perché il rosso: "Guida ha dato sei minuti di recupero, poi ne aggiunti altri due. E io gli ho detto: "Ma da dove cazzo li hai presi questi altri due minuti?". Non ho insultato nessuno. Io al 97esimo avrei soprasseduto".

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