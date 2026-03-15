Lazio-Milan, Sarri non guarda il risultato: “La cosa bella è stata lo stadio”

Sul fatto che il Milan era imbattuto in trasferta: "Io questa partita non la ricorderò per il risultato, ma per l'emozione che mi ha dato lo stadio.
Sulla scelta di Maldini punta: "Io decido con gli allenamenti. Maldini mi dà più garanzie".
Patric da mediano: "L'ho fatto provare in allenamento anche gli anni scorsi: lo può fare con le qualità del palleggio che ha. Avrebbe bisogno di farci un percorso".
Sulle parole di Allegri che parla di Lazio da contropiede nel primo tempo: "Abbiamo una squadra più di strappo che di palleggio, quindi possiamo accompagnare queste caratteristiche. Ho tolto Isaksen nel secondo tempo perché strappava troppo e c'era il rischio di allungarsi in un duello a campo aperto. Nel primo tempo quando abbiamo strappato abbiamo fatto male: la responsabilità della serata è aver chiuso il primo tempo 1-0".
Perché il rosso: "Guida ha dato sei minuti di recupero, poi ne aggiunti altri due. E io gli ho detto: "Ma da dove cazzo li hai presi questi altri due minuti?". Non ho insultato nessuno. Io al 97esimo avrei soprasseduto".
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