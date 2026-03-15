Lazio-Milan, Sarri non guarda il risultato: “La cosa bella è stata lo stadio”

Se è una serata che si incornicia: "La squadra è sempre stata su buoni livelli negli allenamenti. Però, nelle ultime partite, mi sembra anche a me che a livello caratteriale ci sia qualcosa in più. Ma stasera non è da prendere in grande considerazione... C'era un 'atmosfera all'Olimpico incredibile e sarebbe stato bellissimo anche senza risultato. Il clima avuto è un qualcosa da ricordare: roba bella. Certo, mi viene in mente che se l'Olimpico fosse stato sempre così magari qualche punto in più lo avremmo..."