Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Lazio-Milan, Pavlovic pieno di rammarico: “Buttate tante occasioni”

CONFERENZA

Lazio-Milan, Pavlovic pieno di rammarico: “Buttate tante occasioni”

Lazio-Milan, Pavlovic pieno di rammarico: “Buttate tante occasioni” - immagine 1
Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio-Milan, partita della 29^ giornata di Serie A
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se Rafa Leao e Pulisic si cercano in allenamento, perché poi la domenica no: "Ogni cosa in allenamento è particolare. Loro sono ottimi giocatori, con alta qualità. Poi ogni gara è diversa, ci sono diverse cose. Oggi non è andata bene, ma sono sicuro che la prossima andrà meglio. Poi non è che abbiamo perso per colpa loro, è tutta la squadra che deve segnare e creare occasione. Non è colpa loro, ma di tutta la squadra".

LEGGI ANCHE

Come si reagisce a questa sconfitta: "Abbiamo avuto tante occasioni prima per essere più vicini alla vetta, non è solo questa partita. Penso al Parma in casa, avremmo potuto fare meglio in tante partite. Potevamo dare maggiore pressione andando a -5, ma il calcio è così. Poi la Lazio è una buona squadra, ogni squadra italiana è difficile da affrontare. Mancano nove gare: cercheremo di fare meglio e di portare a casa più punti possibili".

Se pensa che Allegri migliori i giocatori: "Allegri mi sta dando tanto. Poi in Italia ci sono stati i migliori difensori della storia. Lui mi sta aiutando molto, mi fa stare attento ad ogni cosa".

Se credevano allo Scudetto: "Siamo veramente tristi: potevamo essere a cinque punti e mettere pressione. Ma non è la prima volta che ci succede partite così quest'anno. Ci sono state tante gare in cui credevamo di fare meglio e non abbiamo portato i tre punti a casa".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Lazio-Milan, Sarri non guarda il risultato: “La cosa bella è stata lo stadio”
Lazio-Milan, la stoccata di Sarri: “Cosa può invidiarmi Allegri? Chiedetelo a lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA