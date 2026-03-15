Lazio-Milan, Pavlovic pieno di rammarico: “Buttate tante occasioni”

Se Rafa Leao e Pulisic si cercano in allenamento, perché poi la domenica no: "Ogni cosa in allenamento è particolare. Loro sono ottimi giocatori, con alta qualità. Poi ogni gara è diversa, ci sono diverse cose. Oggi non è andata bene, ma sono sicuro che la prossima andrà meglio. Poi non è che abbiamo perso per colpa loro, è tutta la squadra che deve segnare e creare occasione. Non è colpa loro, ma di tutta la squadra".