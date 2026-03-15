Lazio-Milan, Pavlovic pieno di rammarico: “Buttate tante occasioni”

Come si reagisce a questa sconfitta: "Abbiamo avuto tante occasioni prima per essere più vicini alla vetta, non è solo questa partita. Penso al Parma in casa, avremmo potuto fare meglio in tante partite. Potevamo dare maggiore pressione andando a -5, ma il calcio è così. Poi la Lazio è una buona squadra, ogni squadra italiana è difficile da affrontare. Mancano nove gare: cercheremo di fare meglio e di portare a casa più punti possibili".
Se pensa che Allegri migliori i giocatori: "Allegri mi sta dando tanto. Poi in Italia ci sono stati i migliori difensori della storia. Lui mi sta aiutando molto, mi fa stare attento ad ogni cosa".
Se credevano allo Scudetto: "Siamo veramente tristi: potevamo essere a cinque punti e mettere pressione. Ma non è la prima volta che ci succede partite così quest'anno. Ci sono state tante gare in cui credevamo di fare meglio e non abbiamo portato i tre punti a casa".
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