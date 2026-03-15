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Lazio-Milan, la stoccata di Sarri: “Cosa può invidiarmi Allegri? Chiedetelo a lui”

Lazio-Milan, Sarri: 'Qualcosa gliela invidio ad Allegri. Fa parte del gioco'
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si è espresso su Massimiliano Allegri nella conferenza stampa in vista di Lazio-Milan: queste le sue dichiarazioni
Redazione PM

Lazio-Milan non è soltanto una sfida tra due big del calcio italiano, ma anche un confronto tra due filosofie di calcio totalmente opposte: la pragmaticità di Allegri contro l'estetica del gioco di Sarri. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per rimanere con il fiato sul collo dell'Inter, mentre i biancocelesti proveranno a dare continuità al successo ottenuto contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato.

Lazio-Milan, le parole di Sarri su Allegri

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Maurizio Sarri ha preso parte alla consueta conferenza stampa della vigilia di Lazio-Milan, match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Tra i vari temi trattati, il tecnico biancoceleste, incalzato da un giornalista, ha risposto a una domanda proprio su Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

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"Allegri è l'allenatore della società che ha il fatturato più alto in Italia, è chiaro che si possono permettere giocatori importanti. Qualcosa gliela invidio, ma questo fa parte del gioco. Cosa può invidiare Allegri? Chiedilo a lui".

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