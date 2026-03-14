Lazio-Milan, Allegri: 'Pulisic deve fare gol, ma fisicamente sta meglio'

Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulle recenti prestazioni di Christian Pulisic: lo statunitense non ha ancora trovato la via del gol nel 2026
Manca sempre meno a Lazio-Milan, match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, in programma domani sera (15 marzo) alle 20:45. I rossoneri hanno bisogno dei tre punti per rimanere col fiato sul collo dell'Inter, mentre la squadra di Sarri proverà a dare continuità alla vittoria contro il Sassuolo, ottenuta nell'ultimo turno grazie alle reti di Marusic e Daniel Maldini.
Lazio-Milan, le parole di Allegri su Pulisic
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Uno dei temi che sta tenendo banco nelle ultime settimane in casa Milan è il rendimento di Christian Pulisic. L'attaccante statunitense, dopo un inizio di stagione brillante, è ancora fermo a zero gol nel 2026. Massimiliano Allegri ne ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: queste le sue parole.