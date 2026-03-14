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Lazio, Sarri: “Contro il Milan dovremo essere bravi a non concedere il campo aperto. Quando abbiamo palla…”

Lazio, l'analisi di Sarri: 'Il Milan ha qualità fisiche e tecniche elevatissime'
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha analizzato i punti di forza del Milan e le caratteristiche dei calciatori rossoneri in conferenza stampa: queste le sue parole
Redazione PM

I riflettori dello 'Stadio Olimpico' di Roma sono pronti ad accendersi su Lazio-Milan, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Allegri e Sarri si affronteranno per la 22ª volta in carriera in uno scontro tra due filosofie di calcio opposte. I precedenti sorridono al tecnico rossonero che ha trionfato sull'altro allenatore toscano in ben 12 occasioni.

Lazio-Milan, la conferenza stampa di Sarri

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Maurizio Sarri ha analizzato la sfida contro il Milan in conferenza stampa. L'allenatore biancoceleste ha parlato dei punti di forza della squadra di Allegri, delle caratteristiche dei calciatori rossoneri e degli errori da non commettere. Ecco, di seguito, le sue parole.

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"Il Milan ha caratteristiche ben chiare, ha qualità tecniche e fisiche elevatissime. Dovremo essere bravi a non concedere il campo aperto, hanno accelerazioni devastanti. Sarà un partita difficilissima tatticamente. Il Milan ti lascia la sensazione che sei te ad avere la partita in mano, ma non è così. Il momento più pericoloso contro il Milan è quando abbiamo palla perché in quelle cose sono eccezionali".

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