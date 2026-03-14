Lazio, l'analisi di Sarri: 'Il Milan ha qualità fisiche e tecniche elevatissime'

"Il Milan ha caratteristiche ben chiare, ha qualità tecniche e fisiche elevatissime. Dovremo essere bravi a non concedere il campo aperto, hanno accelerazioni devastanti. Sarà un partita difficilissima tatticamente. Il Milan ti lascia la sensazione che sei te ad avere la partita in mano, ma non è così. Il momento più pericoloso contro il Milan è quando abbiamo palla perché in quelle cose sono eccezionali".