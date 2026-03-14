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Lazio-Milan, Sarri esalta Modric: “Un mostro di umiltà. Rimettersi in gioco così alla sua età è straordinario”

Lazio-Milan, Sarri: 'Modric è un fuoriclasse con una testa particolare'
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha elogiato il talento di Luka Modric in conferenza stampa: le sue parole in vista della sfida contro il Milan
Redazione PM

Luka Modric è uno dei giocatori più determinanti del Milan, nonostante la carta d'identità reciti "40 anni". Il fuoriclasse croato è arrivato in rossonero la scorsa estate, dopo essersi liberato a parametro zero dal Real Madrid. Qualcuno non era convinto dell'operazione, ma l'ex 'Blancos' si è integrato perfettamente nel sistema di Allegri, diventandone un elemento imprescindibile, in grado di fare la differenza in ogni partita.

Lazio-Milan, le parole di Sarri su Modric

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Nella conferenza stampa pre Lazio-Milan, Maurizio Sarri si è espresso proprio sul campione croato. Ecco, di seguito, il commento dell'allenatore biancoceleste su Luka Modric.

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"Modric secondo me è un mostro di umiltà, rimettersi in gioco così, alla sua età, è straordinario. Lo fa con un'applicazione incredibile, in campo riesce a dare tutto anche in fase difensiva. È chiaro che avere un Modric giovane è il sogno di tutti gli allenatori, si parla di un fuoriclasse che ha una testa particolare. Lui e Pedro sono due casi particolari, quando vai a prendere un calciatore di questo tipo devi essere sicuro delle caratteristiche mentali".

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