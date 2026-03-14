Lazio-Milan, Sarri: 'Modric è un fuoriclasse con una testa particolare'

"Modric secondo me è un mostro di umiltà, rimettersi in gioco così, alla sua età, è straordinario. Lo fa con un'applicazione incredibile, in campo riesce a dare tutto anche in fase difensiva. È chiaro che avere un Modric giovane è il sogno di tutti gli allenatori, si parla di un fuoriclasse che ha una testa particolare. Lui e Pedro sono due casi particolari, quando vai a prendere un calciatore di questo tipo devi essere sicuro delle caratteristiche mentali".