Milan-Roma: ecco data, luogo e orario della conferenza stampa di mister Allegri

Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, presenterà nella conferenza stampa della vigilia dei match di campionato i temi principali di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. Tutto quello che c'è da sapere sull'evento
Domenica 2 novembre, alle ore 20:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro ospiterà la sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini: una partita valevole per la 10^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri ci arrivano da secondi in classifica, pari merito con l'Inter, a quota 18 punti. Ovvero, a 3 lunghezze di distanza proprio dai giallorossi, che occupano la prima posizione della graduatoria del massimo campionato, con 21 punti, pari merito con il Napoli.

Milan-Roma, tutto sulla conferenza della vigilia di Allegri

Un match, pertanto, che potrà dire molto, se non moltissimo delle ambizioni di Milan e Roma in questa stagione entro i propri confini. Peccato che il Diavolo ci arrivi con tanti infortunati e molti giocatori ancora a rischio presenza. Allegri parlerà dei temi principali della partita contro la squadra di Gasperini nella consueta conferenza stampa della vigilia. Andrà in scena domani, sabato 1° novembre, alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello.

Potrete seguire la conferenza di Allegri - LIVE - sui canali ufficiali di AC Milan e, come sempre, in diretta testuale anche sul nostro sito web, 'PianetaMilan.it'.

