Dopo il pareggio tra le mura di San Siro contro il Milan, il Pisa torna in campo contro la Lazio di Maurizio Sarri. Nella classica conferenza stampa prima della gara, l'allenatore nerazzurro ed ex calciatore del Milan, Alberto Gilardino, è tornato a parlare degli episodi legati all'arbitraggio della partita di San Siro, soprattutto dopo le parole di Rocchi, designatore arbitrale, riferite durante Open Var su DAZN. Ecco, di seguito, le sue parole:
Gilardino: “Il primo gol del Milan era in fuorigioco. Siamo le cavie di questo inizio stagione”
L'allenatore nerazzurro ed ex calciatore del Milan, Alberto Gilardino, è tornato a parlare degli episodi legati all'arbitraggio di Milan-Pisa
Milan-Pisa, le parole di Gilardino—
"Mi è dispiaciuto leggere da alcune testate giornalistiche che io avrei ironizzato sui gol del Milan. Non era ironia la mia, ma realtà. Mi aggancio a questo per dire che ci ha fatto piacere apprendere dal designatore Rocchi che il primo gol del Milan dovesse essere fuorigioco e che nelle prossime partite questi episodi saranno sanzionati. Siamo un po' le cavie di questo inizio di stagione, facciamo letteratura arbitrale. Ci sono stati tanti episodi, ma noi dobbiamo pensare al campo, senza crearci alibi".
