Milan femminile, Ganz: “Da parte nostra ennesima prova di forza” | News

Maurzio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine del match contro la Sampdoria

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Sampdoria-Milan, Maurizio Ganz ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le parole dell'allenatore rossonero: "Da parte nostra c'è stata un'ennesima prova di forza, il campo era difficile, ci ho passato l'infanzia e lo conosco bene, e in più abbiamo affrontato un avversario di rispetto, che sta facendo un campionato straordinario. Sono felice per i gol, la determinazione, la voglia e l'unione che si vede in campo: se ci si aiuta tutto diventa più facile, lo abbiamo dimostrato. Da parte della squadra, al netto dei singoli, ho visto grande disponibilità. Ora comunque testa al campionato, e alla Lazio che ci attende prima della sosta".